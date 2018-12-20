Cevap:

Askerliği hangi amaçla borçlandınız tam olarak anlaşılmıyor. Yani sigorta tarihiniz yok ve o yüzden bir bilgi de veremiyoruz. Ama 6.300 gün prim dolmuş durumda. Eğer askerliğiniz sigortadan önce ise borçlandığınız günler kadar sigorta başlangıcınız geri gider. Askerliğiniz sigortadan sonra ise borçlandığınız süreler prim olarak günlerinize eklenir.