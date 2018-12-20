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Soru: 19 aylık askerliğini borçlanan ve 6300 prim günü olan biri ne zaman olur?

23.04.1973 doğumluyum. 1993.03.01 tarihinde askere gittim. 19 ay askerlik yaptım. 19 ay askerliğimi borçlandım ve ödedim. 6300 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. (Selami Aydın)

Cevap:

Askerliği hangi amaçla borçlandınız tam olarak anlaşılmıyor. Yani sigorta tarihiniz yok ve o yüzden bir bilgi de veremiyoruz. Ama 6.300 gün prim dolmuş durumda. Eğer askerliğiniz sigortadan önce ise borçlandığınız günler kadar sigorta başlangıcınız geri gider. Askerliğiniz sigortadan sonra ise borçlandığınız süreler prim olarak günlerinize eklenir.

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