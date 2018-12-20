15.5.1976 doğumluyum. 1.9.1996 günü SSK girişim ve 60 gün prim ödemem var. 27.12.1999 gününden beri Emekli Sandığı 'na tabi olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim. (Turan Demirel)
İki ayrı hesap yapalım:
1- Memuriyette devam edecekseniz 25 yıl ve 60 yaş şartlarınız var. 15.05.2036'de emekli olursunuz. 60 günlük hizmetiniz de buna eklenir.
2- Eğer memuriyetten ayrılır ve son 7 yıllık sigortada 3.5 yıl SSK'dan çalışırsanız, bu kez ssk şartları oluşur ona göre de 56 yaşında 5825 günle 4 yıl erken emekli olursunuz.