Cevap:

İki ayrı hesap yapalım:

1- Memuriyette devam edecekseniz 25 yıl ve 60 yaş şartlarınız var. 15.05.2036'de emekli olursunuz. 60 günlük hizmetiniz de buna eklenir.

2- Eğer memuriyetten ayrılır ve son 7 yıllık sigortada 3.5 yıl SSK'dan çalışırsanız, bu kez ssk şartları oluşur ona göre de 56 yaşında 5825 günle 4 yıl erken emekli olursunuz.