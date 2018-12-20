Asgari ücretle çalışıyorum. İşveren, maaşlarımıza asgari ücretin artmasından başka zam vermek zorunda değil mi? Çalışma Bakanlığı'na şikayet etsem ya da iş mahkemesine gitsem haklı bulunur muyum? (Mehmet Metin)
Çalışanların en büyük eksiklikleri, işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamalarıdır. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinizde artışı sağlayacaktır.