Cevap:

Sağlık sebebiyle ayrılıp tazminat alma hakkı var, ama bunu iş kanunu tarif ediyor. İş kanunu madde 24'te sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

şeklinde belirtiliyor. Buna uygun bir rahatızlık ortaya çıkmışsa haklı fesih imkanı bulunuyor.