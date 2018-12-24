Cevap:

Genel anlamda kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çaışmış olmak ve kendi istek ve kusuru dışından işten çıkartılmak gerekiyor. Dolayısıyla istifa eden tazminat alamaz ancak bazı istisnalar var. Mesela emekli olan tazminat alır. Askere giden tazminat alır. Kadınlar için evlilikten sonraki 1 yıl içinde müracaat eden tazminat alır. 9 eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl 3.600 gün şartıyla tazminat alır. Ayrıca iş kanunu madde 24 te belirtilen haklı fesih şartarıyla da istifa eden tazminat alır veya sözleşmenizdeki şartlarda esaslı sbir değişiklik olmalıdır ki bu da haklı fesihp içindedir. Bunlardan biri yoksa 5 yıllık paranız yanar.