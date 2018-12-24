%89 ağır engelli kız kardeşim var. Anne ve baba vefat etti ve ben 5 yıldır onun bakımı ile ilgileniyorum. 1999 yılında SSK girişim var toplamda 150 gün ödenmiş primim var. Şu an çalışamıyorum, herhangi bir sosyal güvencem, emeklilik hakkım vs. yok ve bana nasıl bir yol gösterilebilir? (Onur Bozkurt Karadeniz)
Bu primle emekli olmanız mümkün değil. Çalışmadan prim ödemeden de emeklilik mümkün değil. Ancak devletten evde bakım parası alabilirsiniz. Bunun için kaymakamlığa giderseniz size yardımcı olacaklardır.