Soru: Kardeşi engelli olan ve ona bakan birinin emeklilik hakkı veya sosyal güvencesi olur mu?

%89 ağır engelli kız kardeşim var. Anne ve baba vefat etti ve ben 5 yıldır onun bakımı ile ilgileniyorum. 1999 yılında SSK girişim var toplamda 150 gün ödenmiş primim var. Şu an çalışamıyorum, herhangi bir sosyal güvencem, emeklilik hakkım vs. yok ve bana nasıl bir yol gösterilebilir? (Onur Bozkurt Karadeniz)