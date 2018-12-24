Soru: SSK'dan veya Bağkur'dan emekli olmak maaş miktarını etkiler mi?

1978 doğumluyum ve sigorta girişim 1995. Geçen seneye kadar SSK'lı idim. Ama şimdi kendi firmamız olduğu için bağkurlu olmak zorunda kaldım. Halk arasında bağkurlu olmanın SSK'dan emekli olmaktan daha kötü olduğu söylenmekte. Mali müşavirim ise bunun mantıklı olmadığını ve önemli olanın ödenen prim miktarının olduğunu söylüyor. İkisi arasında ödenecek prim günü uzunluğu haricinde maaş miktarını etkiler mi? (İhsan Kocamanoğlu)