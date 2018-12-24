Cevap:

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerinden kat malikleri sorumlu. Apartmanın altındaki dükkan sahibi veya bir başka kat maliki, kapıcı hizmetinden yararlanmadığını belirterek aidat ödemekten kaçınamaz. Kapıcı ve diğer görevlilerin kıdem tazminatından, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişi sorumlu. İşyeri devirlerinde de bu böyle oluyor. Ancak bazı mahkeme kararlarında eski malike rücü ettiği de oluyor. Kapıcının kıdem tazminatının ödenmesinde kiracının doğrudan sorumluluğu bulunmuyor. Ev sahibi tazminatı ödemezse kiracı sadece kira bedeli kadar sorumlu tutuluyor.

Kapıcı aidatlarından kat malikleriyle birlikte müteselsilen kiracılar da sorumlu tutuluyor. Aslında bu tür işler için bir fon ayrılması en iyi yöntem.