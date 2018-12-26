Cevap:

Eşinizin emeklilik şartları 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gündür. O yüzden 530 gün prim emeklilik için yeterli değil. 2 çocukla en fazla 1440 gün borçlanabilir ve bu da yetmez. 3.600 günü tamamlarsa bu kez 58 yaşında emekli olur.