Merhaba. Eşim 01.09.1997'de sigorta başlangıcı ve 10.10.1980 doğumlu 530 gün prim günü var. İlk doğum 2001 haziran. 2. Doğum 2006 ağustos. Evlenmeden önce sigortası vardı. Evlenince işten ayrıldı ve 17 yıl sonra tekrar çalışmaya başladı. Ne zaman emekli olur ve doğum borçlanması yapabilir mi? (Kadir Tantan)
Eşinizin emeklilik şartları 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gündür. O yüzden 530 gün prim emeklilik için yeterli değil. 2 çocukla en fazla 1440 gün borçlanabilir ve bu da yetmez. 3.600 günü tamamlarsa bu kez 58 yaşında emekli olur.