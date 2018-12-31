Cevap:

İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce sosyal güvenlik kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için sosyal güvenlik kurumu'na, CİMER veya alo 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır.

Bunun için işyerinde bulunmaz gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.