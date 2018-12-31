Cevap:

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz, maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane, çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar sgk sağlık kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir.

Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır. eğer bu şartları taşıyorsanız maluliyet için sevk alabilirsiniz..