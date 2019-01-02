Cevap:

Zaten sistem böyle işliyor. Yani maaşınızdan kesilen para bes sisteminde görünüyor. Eğer ayrıldıysanız yatırdığınız paralar iade ediliyor. Bunun için hem işyerinize hem de sizden para kesilip yatırılan emeklilik şirketine müracaat edip ayrılmak istediğinizi söylemeniz gerekiyor.