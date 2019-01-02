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Soru: BES'i maaşından kesilen işten ayrıldığında BES'ten kesilen para iade edilir mi?

Merhabalar. Bireysel emeklilik maaşımızdan kesiliyor. Fakat sistemde yatırılmış göürünüyor. Ocaktan beri ben de ayrıldım bireysel emeklilikten kalan maaşından kesilip bana verilmeyen parayı nasıl alabilirim? (Fatma Şener)

Cevap:

Zaten sistem böyle işliyor. Yani maaşınızdan kesilen para bes sisteminde görünüyor. Eğer ayrıldıysanız yatırdığınız paralar iade ediliyor. Bunun için hem işyerinize hem de sizden para kesilip yatırılan emeklilik şirketine müracaat edip ayrılmak istediğinizi söylemeniz gerekiyor.

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