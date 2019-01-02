Cevap:

Çalışmaya devam etmeniz emekli maaşınızı yılda 70-80 lira artırır. Ancak alacağınız emekli maaşlarından olursunuz. Yani örneğin, 3 bin lira emekli maaşı bağlansa yılda 36 bin lira kayıp olur. 70 lira fazla maaş mı yoksa 36 bin lira mı ona siz karar verin. İşten ayrıldığınızda maaşınızı kaybetmeyi düşünüyorsanız orada da haklısınız. Karar sizin. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilirsiniz.