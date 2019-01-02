Soru: Hem bağkur kaydı hem de SSK kaydı olan birinin prim günleri yanar mı? 6535 günü olan biri ne zaman emekli olabilir?

20/04/1967 doğumluyum. 28/07/1993 ile 29/03/1996 tarihleri arası bağkurlu olarak görülüyorum. Ama bunun yanında 24/10/1995 tarihinde SSK ya da başlamış görünüyorum. Bu süre ne oluyor, yanıyor mu? Toplam 6535 gün mevcut. Bu verilere göre ne zaman emekli olurum? 1988-1990 arası 18 ay askerlik yaptım. Bunu borçlanabilir miyim? (Alaeddin Gök)