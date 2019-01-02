20/04/1967 doğumluyum. 28/07/1993 ile 29/03/1996 tarihleri arası bağkurlu olarak görülüyorum. Ama bunun yanında 24/10/1995 tarihinde SSK ya da başlamış görünüyorum. Bu süre ne oluyor, yanıyor mu? Toplam 6535 gün mevcut. Bu verilere göre ne zaman emekli olurum? 1988-1990 arası 18 ay askerlik yaptım. Bunu borçlanabilir miyim? (Alaeddin Gök)
Günleriniz yanmıyor merak etmeyin. Çakışma durumunda SSK geçerli oluyor. Verdiğiniz bilgilere göre eğer SSK'da devam ederseniz. 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarına tabisiniz. Priminiz ve yılınız tamam, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik sigortadan önce olduğu için yaklaşık 9 aylık bir askerlik borçlanması ile yaş şartını 53'e çekerek bir yıl erken emekli olursunuz.