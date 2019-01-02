Cevap:

İşten kendiniz ayrılırsanız alamazsınız. Ancak çıkartılırsanız tazminat alırsınız. Fakat anlattığınız maaş hilesi dolayısıyla haklı fesih hakkını kullanırsanız kendiniz ayrılıp tazminat alırsınız üstelik gerçek maaşı ispatlarsanız bu gerçek maaş üzerinden tazminatınız hesaplanır. Elinizdeki belgeleri saklayın. Ayrıca durumu alo 170'e ve Cimer'e bildirin. Gerçek maaşınızın bordroda gösterilmemesine razı olmayın. Bu şekilde hem devletten vergi ve prim kaçırılıyor hem de çalışanların gelecekleri çalınıyor.