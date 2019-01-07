Cevap:

Emeklilik hesabınız 1998 yılındaki sigortanıza göre yapılacak. Çünkü staj ve çıraklıkta geçen süreler ile yatırılan primler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu primler sadece sağlık için yatırılan primler. Öğrenciler ve stajyerler için hakları verilecek diye duyduklarınız doğru değil. İnternetteki ve sosyal medyadaki duyumlara inanmayın. Bunun geçerli sayılması için yasal düzenleme gerekir.

Tam gün vermemişsiniz ama 1998 girişinize göre 57 veya 58 aşında emekli olursunuz. En az 5900 gün prim gerekiyor. Maaşınız yüksek olduğu sürece emekli maaşınız da artacaktır.