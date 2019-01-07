02.07.1978 doğumluyum. 1994 çıraklık okulundan SSK numaramı aldım. 1998 yılında işyerimden ödenmeye başladı. Ancak okuldan olan kısmı gözükmüyor. Emeklilik hesabımı hangi tarihe göre yapacağım? Öğrenciler ve stajyerler için kanun ile hakları verilecek diye duyuyoruz doğru mu? 5700 günüm var. Emeklilik tarihim ne zaman? Şu an çalıştığım firmada primlerim tavandan ödeniyor. İş değişikliği yapsam daha az maaş ile emeklilikte maaşım düşer mi? (Mustafa Karpuz)
Emeklilik hesabınız 1998 yılındaki sigortanıza göre yapılacak. Çünkü staj ve çıraklıkta geçen süreler ile yatırılan primler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu primler sadece sağlık için yatırılan primler. Öğrenciler ve stajyerler için hakları verilecek diye duyduklarınız doğru değil. İnternetteki ve sosyal medyadaki duyumlara inanmayın. Bunun geçerli sayılması için yasal düzenleme gerekir.
Tam gün vermemişsiniz ama 1998 girişinize göre 57 veya 58 aşında emekli olursunuz. En az 5900 gün prim gerekiyor. Maaşınız yüksek olduğu sürece emekli maaşınız da artacaktır.