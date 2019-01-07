Cevap:

Tazminatınız hesaplanırken brüt maaşınız 15 ile çarpılacak. Ancak brüt maaşınız belirlenirken, oturduğunuz evin emsal kira bedeli, elektrik ve su faturalarının emsal giderleri de sizin gideriniz olarak brüt maaşa eklenecek. Pazar ve bayramlarda çalışmalarınızın mesaileri ödenmiyorsa onlar için ayrı talep edersiniz. O paralar tazminatta kullanılmıyor.