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Soru: Hayat sigortası ödeyenler hangi durumlarda gelir vergisi indiriminden yararlanır?

Ben öğretmenim. Konut kredisi çektiğim için hayat sigortası ödüyorum. Gelir vergisi indiriminden yararlanabilir miyim? Hayat sigortası ödeyenler hangi durumlarda gelir vergisi indiriminden yararlanır? İkinci sorum: Engellilik indiriminden yararlanıp gelir vergisi indirimine tabi olan kadrolu memur hak ederek ve yaşı doldurarak emekli olduğunda maaş durumu nedir daha mı az maaş alır? (Emrah Olkaç)

Cevap:

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

İkinci sorunun cevabı: Emekli maaşını sizin prime esas kazancınız memur olduğunuz için kıdem ve dereceniz belirler. Engelli olduğunuz için maaşınız düşük olmaz.

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