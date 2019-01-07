Cevap:

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

İkinci sorunun cevabı: Emekli maaşını sizin prime esas kazancınız memur olduğunuz için kıdem ve dereceniz belirler. Engelli olduğunuz için maaşınız düşük olmaz.