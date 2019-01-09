Merhaba. Ben eylülde evlendim. Evlenmeden önce babamdan maaş alıyordum. Eylül ayında çeyiz parası yardımında bulundum ama halen cevap yok. Genelde bu yardım ne kadar zamanda cevaplanıyor ya da kanuni süresi nedir? (Gamze Engin)
Bu başvuru, biliyorsunuz ki nikah işlemleri bittikten sonra yapılıyor. Ancak ödenmesi için bir süre yok. İşlemler biter bitmez ödeniyor. Sadece başuru için 5 yıllık bir süre var bu süre içinde başvurabilirsiniz. Bu paralar kamu bankalarına yatırılıyor. O yüzden e-devletten kontrol edebilirsiniz. Çıkmış da olabilir. Başvurunuz alındıysa işlemleriniz başlamıştır.