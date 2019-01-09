Cevap:

Bu başvuru, biliyorsunuz ki nikah işlemleri bittikten sonra yapılıyor. Ancak ödenmesi için bir süre yok. İşlemler biter bitmez ödeniyor. Sadece başuru için 5 yıllık bir süre var bu süre içinde başvurabilirsiniz. Bu paralar kamu bankalarına yatırılıyor. O yüzden e-devletten kontrol edebilirsiniz. Çıkmış da olabilir. Başvurunuz alındıysa işlemleriniz başlamıştır.