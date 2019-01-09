Cevap:

Bu şekilde ödemeye devam ederseniz maaşınız düşmez. Ne kadar yüksek öderseniz o şekilde emekli maaşınız da artacaktır. Emekli maaşınızı artırmak için pirme esas kazancınızın yüksek olması gerekiyor. Maaşınız yüksek olduğu halde asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Bu durum emekli maaşınızı düşürecektir.