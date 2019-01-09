30.06.1974 doğumluyum. 01.01.1993 tarihinde işe girişim var. SSK prim ödeme günümü ve hizmet süremi doldurduğum halde prim ödemeye devam ediyorum. Aylık 3.000 TL üzerinden prim ödeniyor. Emekli maaşımda düşme olur mu? Maaştaki düşüşü engellemenin yolları var mıdır? (Ali Yemen Eyüboğlu)
Bu şekilde ödemeye devam ederseniz maaşınız düşmez. Ne kadar yüksek öderseniz o şekilde emekli maaşınız da artacaktır. Emekli maaşınızı artırmak için pirme esas kazancınızın yüksek olması gerekiyor. Maaşınız yüksek olduğu halde asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Bu durum emekli maaşınızı düşürecektir.