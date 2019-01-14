Cevap:

Emeklilik için 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün gerekiyor. Yılınız ve yaşınız tamamlanmış. Priminiz eğer dolmuş olsaydı emekli olurdunuz ancak prim eksik. Ya çalışıp primi tamamlayacaksınız ya da çalışma imkanı yoksa 3.600 günle 60 yaşını bekleyeceksiniz. Askerlik sigortadan sonradır muhtemelen. O zaman borçlanıp prime ekleyebilirsiniz ancak o da yetmez. En fazla 18 ay oluyor.