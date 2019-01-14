01.10.1986 sigorta girişim var. Doğum tarihim 17.02.1969. Askerliği yaptım ama saydırmadım. Şu anda 3900 günüm var ne zaman emekli olabilirim? (Mehmet Gülşen)
Emeklilik için 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün gerekiyor. Yılınız ve yaşınız tamamlanmış. Priminiz eğer dolmuş olsaydı emekli olurdunuz ancak prim eksik. Ya çalışıp primi tamamlayacaksınız ya da çalışma imkanı yoksa 3.600 günle 60 yaşını bekleyeceksiniz. Askerlik sigortadan sonradır muhtemelen. O zaman borçlanıp prime ekleyebilirsiniz ancak o da yetmez. En fazla 18 ay oluyor.