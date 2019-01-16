Cevap:

Soru: Geçmiş yıllarda çok boşluklarım oldu. Bunları toplu olarak ödeyebilir miyim? (Züleyha Sarı)

Cevap: Maalesef toplu ödeme usulü yok, yani geriye dönük çalışmadığınız dönemlerin primlerini toplu ödeme olmuyor. Ancak çalışarak prim ödemesi yapmanız gerekiyor. Bunun istisnaları da bulunuyor. Bu da erkekler için askerlik borçlanması ve kadınlar için ise sigortadan sonraki doğumlarını borçlanması. Böylece 3 çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün kazanılabiliyor.

İZİN PARALARI

Soru: İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı için tazminat ödemeyeceğiz. Tazminatsız işten ayrılan işçiye geriye dönük izin parası ödeyecek miyiz? (İsmi Saklı)

Cevap: İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.

MESAİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Soru: Fazla mesai ücretleri nasıl ödenmeli? Bazen normal mesai saatleri dışında fazla çalışıyor, bazen de hafta tatili günümüz olan pazar günleri fazla çalışıyoruz. Hafta tatilinde çalıştığımız mesai ücreti ile normal fazla mesai ücreti arasında fark var mı? (Suat Arı)

Cevap: İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödenmesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten sonra yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.