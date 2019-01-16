Soru: Tazminat parasını almaya dair kazanılan mahkeme kararını SGK'ya bildirmek zorunlu mudur?

10 yılı aşkın bir yerde sigortalı olarak çalıştım. İşten çıkarıldım. Maaşım asgari ücretten yatıyordu. Fakat 3 katı maaş alıyordum. Kıdem ve ihbar tazminatları asgari ücretten hesaplandı ve tahsil ettim. Maaş farkı için mahkemeye verdim ve kazandım. Temyiz kararını bekliyorum. Mahkeme maaşı asgari ücretin 2 katı olduğuna hükmetti. SGK’ya bildirmem gerekli midir? Bildirirsem sonuçları ne olur? Hem benim hem firma açısından. (Mustafa Kara)