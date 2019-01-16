10 yılı aşkın bir yerde sigortalı olarak çalıştım. İşten çıkarıldım. Maaşım asgari ücretten yatıyordu. Fakat 3 katı maaş alıyordum. Kıdem ve ihbar tazminatları asgari ücretten hesaplandı ve tahsil ettim. Maaş farkı için mahkemeye verdim ve kazandım. Temyiz kararını bekliyorum. Mahkeme maaşı asgari ücretin 2 katı olduğuna hükmetti. SGK’ya bildirmem gerekli midir? Bildirirsem sonuçları ne olur? Hem benim hem firma açısından. (Mustafa Kara)
Mahkeme sonuçlandıktan sonra SGK'ya başvurarak primlerin gerçek maaş üzerinden hesaplanmasını isteyebilirsiniz. Bunun için yine bir hukukçuya danışarak usulüne göre hareket etmenizi tavsiye ederim.