Soru: 1996'da sigorta girişi ve 7300 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir? Askerlik borçlanmasının faydası olur mu?

Meslek lisesi stajı dolayısıyla 1995'te sigortalı oldum. Sigorta başlangıç tarihi olarak Eylül 1995 sayılıyor mu? 2- İlk iş deneyimime 01.09.1996'da sigortalı olarak başladım. Askerlik dışında da boşluksuz çalıştım. Bugün itibari ile 7300 gün civarında ödenmiş primim var. Askerlik borçlanmasının bana faydası olur mu? 3-Ne zaman emekli olurum? (Hakan Akgün)