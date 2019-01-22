Meslek lisesi stajı dolayısıyla 1995'te sigortalı oldum. Sigorta başlangıç tarihi olarak Eylül 1995 sayılıyor mu? 2- İlk iş deneyimime 01.09.1996'da sigortalı olarak başladım. Askerlik dışında da boşluksuz çalıştım. Bugün itibari ile 7300 gün civarında ödenmiş primim var. Askerlik borçlanmasının bana faydası olur mu? 3-Ne zaman emekli olurum? (Hakan Akgün)
1995'teki stajınız geçerli sayılmıyor maalesef. 1996'deki sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş 5825 gün şartlarınız var. Priminiz tamam, yılınız ve yaşınız da dolunca emekli olursunuz.