MEMURLAR, İŞÇİLER, BAĞKURLULAR, EMEKLİLER…

TÜM SORULARINIZI GÖNDERİN ÇALIŞMA EKONOMİSİ UZMANLARIMIZ CEVAP VERSİN

faruk.erdem@sabah.com.tr

Soru: 1999'dan beri emekli sandığına tabi olan biri ne zaman emekli olabilir?

"15.5.1976 doğumluyum. 1.9.1996 günü SSK girişim ve 60 gün prim ödemem var. 27.12.1999 gününden beri emekli sandığı'na tabi olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? (Doç. Dr. Erkan Turan Demirel)

Cevap:

Cevap: Daha önce sigortalı olsanız da emeklilik hesabı emekli sandığına göre yapılacak. Buna göre de 1999'daki girişinize bakıldığında 25 yıl ve 60 yaş şartları görülüyor. O yüzden henüz iki şartta yerine gelmemiş. Tamamlanınca emekli olursunuz. Emekli sandığı değil de SSK'dan devam etseydiniz 56 yaşında ve 5825 gün ile emekli olabilirdiniz.

Tüm Soru ve Cevaplar
BİZE ULAŞIN