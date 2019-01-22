"15.5.1976 doğumluyum. 1.9.1996 günü SSK girişim ve 60 gün prim ödemem var. 27.12.1999 gününden beri emekli sandığı'na tabi olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? (Doç. Dr. Erkan Turan Demirel)
Cevap: Daha önce sigortalı olsanız da emeklilik hesabı emekli sandığına göre yapılacak. Buna göre de 1999'daki girişinize bakıldığında 25 yıl ve 60 yaş şartları görülüyor. O yüzden henüz iki şartta yerine gelmemiş. Tamamlanınca emekli olursunuz. Emekli sandığı değil de SSK'dan devam etseydiniz 56 yaşında ve 5825 gün ile emekli olabilirdiniz.