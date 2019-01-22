Cevap:

Cevap: Daha önce sigortalı olsanız da emeklilik hesabı emekli sandığına göre yapılacak. Buna göre de 1999'daki girişinize bakıldığında 25 yıl ve 60 yaş şartları görülüyor. O yüzden henüz iki şartta yerine gelmemiş. Tamamlanınca emekli olursunuz. Emekli sandığı değil de SSK'dan devam etseydiniz 56 yaşında ve 5825 gün ile emekli olabilirdiniz.