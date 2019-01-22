Soru: Eşlerin SSK'lı olması durumunda bir tarafın vefatı sonrası maaşı alınabilir mi? Eğer eşlerin her ikisi de SSK'lı ise eşlerden biri vefat ederse diğeri vefat eden eşin maaşını alabilir mi? (Zeynep Urun)

Cevap: Ölüm maaşı dediğimiz ve dul maaşı olarak bilinen bu ödemeyi eşlerden her biri alabilir. Burada erkek kadın ayrımı da yok. Ama genelde kadınlar alıyormuş gibi bir ayrım var. Bu maaşın kesilmesi sadece hak sahibinin ölümü ve evlenmesi ile oluyor. Evlenmediğiniz sürece emekli de olsanız, çalışsanız da ölüm maaşı alırsınız. Sadece oranı düşer.



