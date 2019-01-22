Cevap:

1997 Nisan ayındaki başlangıcınız eğer staj ya da çıraklık sigortası değil ise emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilecek. 17 yaşında olduğunuz için 25 yıllık süre şartı bir yıl sonra yani 20 şubat 1998'den sonra geçerli olacaktır. Buna göre de, yıl şartınız 20 şubat 2023'te tamamlanacaktır. Eğer 1997 staj değilse 56 yaş 5825 gün şartlarınız var. Staj ise, bu kez 7 bin gün ve 60 yaş şartlarınız var.



