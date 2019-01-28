Cevap:

İşe girişinize göre 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. Yıl ve prim şartlarınız dolmuş ve yaşı bekleyeceksiniz. Priminiz tamam olduğu için askerlik borçlanmasına gerek yok. Ama illa yapmak istiyorsanız yüksekten yatırırsanız bir faydası olur. Asgari ücretten yatırırsanız bir faydası olmaz. Boşuna ödemiş olursunuz. Ancak yüksekten yatırdığınız rakam yüksek olacağından emekli maaşındaki yükselişle onu karşılamanız çok zor. Sigortadan sonra askere gittiğiniz için yaşı da geri çekmeyecektir. O yüzden tavsiye etmem.