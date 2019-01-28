Cevap:

Öncelikle kamuda çalışıp çalışmadığınız tam belli olmuyor. Eğer özel sektördeyseniz tazminatınız son brüt maaşınız ile son işylerinizdeki çalışma yılınız ile belirleniyor.

Emekli sandığı yani devlet kurumunda iseniz bu kez dereceniz ve kademeniz devreye giriyor ona göre hesap yapılıyor. Son çıkartılan yasa ile Emekli Sandığı Kanunu'na tabi doktor ve diş hekimlerine sağlanan ek ödeme imkanı bu ay başlıyor. Uzman doktor ve diş hekimleri emekli aylıklarıyla birlikte her ay 2 bin 220 lira 15 kuruş ilave ödeme alacak. Uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinde ise ek ödemenin tutarı bin 697 lira 76 kuruş olacak.