Cevap:

Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanız gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda, yani dava açmadan sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.