Cevap:

1993 yılındaki sigorta girişi staj değil ve çalışıp priminiz yatırıldıysa en az 49 yaş ve 5600 gün gerekir. Eğer staj ise bu kez 2017 sigorta girişinize göre 58 yaş ve 7200 gün ihtiyacınız olur. Doğumlar 1993'den sonra ise ki öyle görünüyor 3'ünü de borçlanabilir ve 2160 gün kazanabilirsiniz. İhtiyacınız ne kadar ise o kadar borçlanabilirsiniz. Doğum borçlanmasında staj sigortası geçerli oluyor.

Doğum borçlanması çok soruluyor. Üç çocuğun tamamını borçlanma zorunluluğu yok. İhtiyacınız ne kadar ise o kadar gün borçlanabilirsiniz. Aynı yşekilde askerlik ve yurtdışı borçlanmaları da böyle. Boşuna para ödemeye gerek yok.