20 aydır bir firmada çalışıyorum. SGK primim 2700 gün. İşe girişim 2008. İşveren beni kapanan projemin dışında çok uzak bölgeye gönderiyor. Sözleşmeyi fesih hakkı doğar mı? Tazminat alabilir miyim bu süre için? (Adem Kaya)
İş Kanunu 22. madde iş yerindeki çalışma şartlarında esaslı değişiklikleri düzenliyor. İşyerinin değişikliği eğer il sınırları dışındaysa hakli fesih imkanı sunuluyor. Ancak aynı şehirde ise bu kez bu imkan bulunmuyor. Yaptığınız sözleşme de çok önemli. Oradaki çalışma şartlarıyla ilgili maddelere aykırı davranılıyorsa yine haklı fesih imkanınız doğar.