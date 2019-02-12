Cevap:

İş Kanunu 22. madde iş yerindeki çalışma şartlarında esaslı değişiklikleri düzenliyor. İşyerinin değişikliği eğer il sınırları dışındaysa hakli fesih imkanı sunuluyor. Ancak aynı şehirde ise bu kez bu imkan bulunmuyor. Yaptığınız sözleşme de çok önemli. Oradaki çalışma şartlarıyla ilgili maddelere aykırı davranılıyorsa yine haklı fesih imkanınız doğar.