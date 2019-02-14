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Soru: Tazminat için mahkemeye başvurma süresi nedir?

Özel bir sektörde 20 yıl çalıştım. Kasım 1995 yılında sigortaya girdim. Memlekete gidiyorum diye bana istifa et dediler. Ben de istifa ettim. Ama tazminat vermediler. İşten çıkalı 3 yıl oldu. Şu an mahkemeye verip tazminat alabilir miyim? (Rıfat Eker)

Cevap:

Cevap: İstifa ettiğiniz için tazminatınız da yanmış. Oysa SGK'dan 15 yıl 3.600 gün yazısı alarak tazminatınızı alabilirdiniz. İstifanın zorla ya da hileyle yapıldığını düşünüyorsanız arabulucuya gidebilirsiniz. Ancak burada da zaman aşımı 5 yıl. Bir hukukçuya danışmanızı öneririm. Durumunuzu daha net görürler. Bizim buradan bir hüküm vermemiz doğru olmaz.
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