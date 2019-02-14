Cevap:

Cevap: İstifa ettiğiniz için tazminatınız da yanmış. Oysa SGK'dan 15 yıl 3.600 gün yazısı alarak tazminatınızı alabilirdiniz. İstifanın zorla ya da hileyle yapıldığını düşünüyorsanız arabulucuya gidebilirsiniz. Ancak burada da zaman aşımı 5 yıl. Bir hukukçuya danışmanızı öneririm. Durumunuzu daha net görürler. Bizim buradan bir hüküm vermemiz doğru olmaz.