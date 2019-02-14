Özel bir sektörde 20 yıl çalıştım. Kasım 1995 yılında sigortaya girdim. Memlekete gidiyorum diye bana istifa et dediler. Ben de istifa ettim. Ama tazminat vermediler. İşten çıkalı 3 yıl oldu. Şu an mahkemeye verip tazminat alabilir miyim? (Rıfat Eker)
Cevap: İstifa ettiğiniz için tazminatınız da yanmış. Oysa SGK'dan 15 yıl 3.600 gün yazısı alarak tazminatınızı alabilirdiniz. İstifanın zorla ya da hileyle yapıldığını düşünüyorsanız arabulucuya gidebilirsiniz. Ancak burada da zaman aşımı 5 yıl. Bir hukukçuya danışmanızı öneririm. Durumunuzu daha net görürler. Bizim buradan bir hüküm vermemiz doğru olmaz.