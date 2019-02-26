Cevap:

iş kanununa göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir.

Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği içinde devlet tarafından cezalandırılır. bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamazsınız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız. Size en büyük zararı ileride alacağınız emekli maaşınızın düşük olacak olmasıdır. Çünkü maaş sifıorta primlerine göre hesaplanıyor..