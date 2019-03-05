Cevap:

Buradaki anlaşma emekli olmanız için ise şirket size kıdem tazminatı ödemiştir. Kıdem tazminatından da gelir vergisi kesilmiyor. Dolayısıyla bir iade yok. Ancak ikale sözleşmesi ile tazminat alanlar alabilir. Sizin aldığınız tazminattan gelir vergisi kesilip kesilmediği size verilen pusulada bellidir.

Bu bilgiyi verdikten sonra bir hatırlatma daha yapalım bu uygulama 27 mart 2018 tarihinden önceki tazminatlar için geçcerli. Sizin şartlarınız uysa bile tarih olarak yasaya uymuyor.