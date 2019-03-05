Cevap:

Annenizin 3.600 günü doldurması durumunda emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için doğum borçlanması yapabilirsiniz. 3 çocuk için 6 yıl yani 2.160 gün prim kazanılabiliyor. Ancak siz ne kadar eksiğiniz varsa o kadar ödeyip emekli edebilirsiniz annenizi.