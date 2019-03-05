Annem 1954 doğumlu. 1968 mart ayından sigorta başlangıcı var. 944 günlük ödenmiş pirimi var. Ek 5 tarım sigortası ödüyoruz, 4 yıl ödeyin sonra da 3 çocuk borçlanması yaptırın emekli olabilir dediler. Toplam kaç gün üzerinden pirim günü doluyor ve 3 çocuk borçlanması kaç güne tekabül ediyor? Hatice Kuyu
Annenizin 3.600 günü doldurması durumunda emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için doğum borçlanması yapabilirsiniz. 3 çocuk için 6 yıl yani 2.160 gün prim kazanılabiliyor. Ancak siz ne kadar eksiğiniz varsa o kadar ödeyip emekli edebilirsiniz annenizi.