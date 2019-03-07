Cevap:

2008 öncesi emekli olanlar için yurtdışında çalışıp borçlanma yaparak emekli olduysanız tekrar yurtdışında çalışmaya başladığınızda emekli maaşınız kesilir. Sadece Türkiye'deki çalışmalarınızdan dolayı emekli olduysanız sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerden birinde çalışırsanız kesilmez farklı ülkede çalışırsanız kesilir. 2008 sonrası emekli olduktan sonra yurtdışında çalışırlarsa emekli maaşları kesilir. Bu düzenleme 5510 sayılı yasanın 30. maddesinde var. Oraya bakılabilir.