Cevap:

EMEKLİ OLMAK İÇİN ÜÇ ŞART GEREKİŞYOR, YAŞ YIL VE PRİM. BU YÜZDEN YAŞI DOLDURMADAN EMEKLİ OLMAK DİYE BİR ŞEY YOK. SİZ DE YAŞI DOLDURDUĞUNUZDA EMEKLİ OLACAKSINIZ VE MAAŞINIZ DA ONA GÖRE HESAPLANACAK. YAŞI DOLDURMADAN EMEKLİ OLAMAZ VE EMEKLİ MAAŞI ALAMAZSINIZ.