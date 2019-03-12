1997 Aralık ayından itibaren kamu kuruluşunda işçi olarak çalışıyorum. 1974 doğumluyum. Yaş haricinde diğer şartları tamamladım ve yaşımı beklemeden emekli olduğumda ileride alacağım emekli aylığım ve eğer yaşı doldurup alacağım emekli aylığım arasında nasıl bir fark olacak? Teşekkür ederim. (EFE MERT)
EMEKLİ OLMAK İÇİN ÜÇ ŞART GEREKİŞYOR, YAŞ YIL VE PRİM. BU YÜZDEN YAŞI DOLDURMADAN EMEKLİ OLMAK DİYE BİR ŞEY YOK. SİZ DE YAŞI DOLDURDUĞUNUZDA EMEKLİ OLACAKSINIZ VE MAAŞINIZ DA ONA GÖRE HESAPLANACAK. YAŞI DOLDURMADAN EMEKLİ OLAMAZ VE EMEKLİ MAAŞI ALAMAZSINIZ.