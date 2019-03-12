Cevap:

BAHSETTİĞİNİZ SORUN NEDİR O TAM ANLAŞILAMIYOR. HİLELİ BİR SİGORTA İŞYLEMİ Mİ YAPILMIŞ EĞER GERÇEK BİR İŞYERİ VE BABANIZDA FİİLEN ÇALIŞMIŞSA SGK'YA BELGELERLE MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ. DÜZELMEZ İSE DAVA AÇABİLİRSİNİZ. BURADA FİRMANIN DURUMU ÖNEMLİ. YA DA BABANIZIN FİİLEN ÇALIŞMA YAPIP APMADIĞI.

BURADA BİR UYARI YAPALIM. BU TÜR HİLELİ ŞİRKETLERE LÜTFEN ALDANMAYIN. DIŞARIDAN ÇALIŞMADAN HATIR SİGORTASI DA YAPTIRMAYIN. BAŞINIZ SONRADAN DA OLSA YANABİLİR.