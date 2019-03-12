Soru: İş Kanunu'nda iş değiştirme veya geçiş hakkı var mı? Şartları nelerdir?

%40 engelli raporum var. Vergi muafiyetinden yararlanmak istedim. "İş gücü kaybı %20 dir" olarak cevap geldi ve kabul edilmedi. İtiraz ettim bir sonuç alamadım epilepsi hastasıyım bir şirketin şikayet biriminde çalışıyorum ve çalıştığım birime problemli müşteriler gelmesi sebebiyle her gün tartışma stres beni olumsuz etkilemekte müşteriler ile daima stres tartışma yaşamaktayım engelli personeli olarak ve raporum olmasına rağmen bu birimde çalışmak istemiyorum iş kanununda daha uygun bir birimde çalışmak için geçiş hakkım var mı? Levent Ergül