%40 engelli raporum var. Vergi muafiyetinden yararlanmak istedim. "İş gücü kaybı %20 dir" olarak cevap geldi ve kabul edilmedi. İtiraz ettim bir sonuç alamadım epilepsi hastasıyım bir şirketin şikayet biriminde çalışıyorum ve çalıştığım birime problemli müşteriler gelmesi sebebiyle her gün tartışma stres beni olumsuz etkilemekte müşteriler ile daima stres tartışma yaşamaktayım engelli personeli olarak ve raporum olmasına rağmen bu birimde çalışmak istemiyorum iş kanununda daha uygun bir birimde çalışmak için geçiş hakkım var mı? Levent Ergül
BU ORANLA ERKEN EMEKLİ OLAMAZSINIZ. ANCAK EĞER BU BİRİMDE ÇALIŞMANIZ SAKINCALI OLDUĞUNA DAİR RAPORUNUZ VARSA BUNU İŞVERENE VEREREK YERİNİZİ DEĞİŞTİRMESİNİ TALEP EDEBİLİRSİNİZ. BUNU YAPMAK ZORUNDALAR