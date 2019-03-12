Cevap:

İSTİFA EDEREK HAKLARINIZI YOK ETMİŞSİNİZ. BU YÜZDEN ISRARLA SÖYLÜYORUM BU TÜR DURUMLARDA İSTİFA YAZISINI MUTLAKA NOTERDEN GÖNDERMEK LAZIM. AYRICA İSTİFA GEREKÇENİZİN DE 15 YIL 3.600 GÜNÜN DOLDUĞU OLARAK YAZILMASI GEREKİYOR. İSTİFA DİLEKÇENİZDE HİÇBİR SEBEP GÖSTERMEMİŞSENİZ İŞVEREN TAZMİNATINIZI VERMEK ZORUNDA DEĞİL. ANCAK YİNE DE ARABULUCUYA GİDEBİLİRSİNİZ.