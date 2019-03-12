01.10.1998 işe girişliyim halen özel şirkette çalışmaktayım tazminatı alıp çıkmayı düşünüyorum ama şirketimizin maaş + aylık prim usulü ödeme yapıyor. Her ay düzenli olarak ayın 1 inde maaş ve 10'da prim yatıyor. Tazminat hesaplamasında prim maaş olarak mı, brüt maaş olarak hesaplanır mı, yoksa sadece maaş üzerinden mi hesaplanır? Brüt maaş 3000 TL primli 4000 TL. Aylık SSK kontrol ettiğimde 4000 TL görünüyor. 11 senedir çalışıyorum. SSK'da maaş ve prim toplamı görünüyor. MURAT BULUT
PRİM ADI ALTINDA ÖDENEN PARA DÜZENLİ OLARAK VERİLDİĞİ İÇİN BRÜT MAAŞINIZA EKLENİR. ZATEN İŞVERENİNİZ DE BUNU BÖYLE YAPIP PRİME ESAS KAZANÇ OLARAK SGK'YA BİLDİRİYOR. 11 SENELİK TAZMİNATINIZ 44 BİN LİRA TUTAR BUNDAN DAMGA VERGİSİ KESİLİR. AYLAR VE GÜNLER DE AYRICA HESAPLANIR.