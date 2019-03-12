Soru: Tazminat hesaplaması nasıl yapılıyor?

01.10.1998 işe girişliyim halen özel şirkette çalışmaktayım tazminatı alıp çıkmayı düşünüyorum ama şirketimizin maaş + aylık prim usulü ödeme yapıyor. Her ay düzenli olarak ayın 1 inde maaş ve 10'da prim yatıyor. Tazminat hesaplamasında prim maaş olarak mı, brüt maaş olarak hesaplanır mı, yoksa sadece maaş üzerinden mi hesaplanır? Brüt maaş 3000 TL primli 4000 TL. Aylık SSK kontrol ettiğimde 4000 TL görünüyor. 11 senedir çalışıyorum. SSK'da maaş ve prim toplamı görünüyor. MURAT BULUT