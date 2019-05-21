Cevap:

Sigorta primleriniz birleştirilir ve 1987 yılındaki girişinizden itibaren hesaplama yapılır. Bağkur'dan devam ettiğiniz için de 9 bin gün yani 25 yıl prim gerekiyor. Yaş şartınız 50 olacak. Tabi 1987 yılında fiilen çalışmanız var ve priminiz yatırılmış olması gerekiyor. Staj ya da çıraklık sigortası ise geçerli olmayacaktır.