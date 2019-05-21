Ben 08.04.1972 doğumluyum. İlk sigorta girişim 1987'den 5 ay, 1990'dan 1 ay, 1992'den 1 ay olmak kaydıyla sigorta primlerim yatmış gözüküyor. 1993 yılında askere gittim. 01.06.1999 yılından itibarende bağkur sigortam başladı. Bugüne kadar kesintisiz yatmaktadır. Sigorta ile bağkur primlerimi birleştirebilir miyim? Sigorta girişim hangi tarihten başlayacak? Ne zaman emekli olurum?Teşekkür ederim. Fatih Sarıkaya
Sigorta primleriniz birleştirilir ve 1987 yılındaki girişinizden itibaren hesaplama yapılır. Bağkur'dan devam ettiğiniz için de 9 bin gün yani 25 yıl prim gerekiyor. Yaş şartınız 50 olacak. Tabi 1987 yılında fiilen çalışmanız var ve priminiz yatırılmış olması gerekiyor. Staj ya da çıraklık sigortası ise geçerli olmayacaktır.