Soru: Çiftçi Bağkuru iptal olan biri ne yapmalı?

İlk çiftçi bağkuruyla giriş yaptım. Ama hiç prim ödemedim. Sonra SGK'lı bir işe girdim. Çiftçi bağkurunda hiç faydalanmadım. İşsiz olduğum dönemlerde bağkurdan yararlanmak için bağkur borcumu çıkarttım ve iki taksit ödedim (700tl) ama faydalanamadım. SGK'lı bir işe girdim ve devam ediyorum. E-devlette 29 gün 4b zorunlu prim gözüküyor. İlk ay peki bu yatırılan taksit nereye gitti alabilir miyim? Ödenen tutar e-devlette gözüküyor. Çiftçi bağkurum iptal olmuş borcum da gözükmüyor. Sebahattin Karabulut