İlk çiftçi bağkuruyla giriş yaptım. Ama hiç prim ödemedim. Sonra SGK'lı bir işe girdim. Çiftçi bağkurunda hiç faydalanmadım. İşsiz olduğum dönemlerde bağkurdan yararlanmak için bağkur borcumu çıkarttım ve iki taksit ödedim (700tl) ama faydalanamadım. SGK'lı bir işe girdim ve devam ediyorum. E-devlette 29 gün 4b zorunlu prim gözüküyor. İlk ay peki bu yatırılan taksit nereye gitti alabilir miyim? Ödenen tutar e-devlette gözüküyor. Çiftçi bağkurum iptal olmuş borcum da gözükmüyor. Sebahattin Karabulut
Bağkur borcunuz kaç gün içindi bunu bilmemiz gerekiyor. Böylece ödediğiniz paranın kaç gün için ödendiği de ortaya çıkacaktır. SGK'ya giderek ödediğiniz primlerin karşılığı olan günleri görebilirsiniz. Ödemediğiniz primler silinmiş olabilir. Bunları da ihya ile yeniden satın alabilirsiniz.