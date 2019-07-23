Cevap:

?Tam tarihleri vermediğiniz için yaklaşık rakamlarla cevaplayalım. Döküm sektöründe çalışmak yeterli değil, yıpranma hakkı kazanacak iş yapmak önemli. Örneğin döküm sektöründe şoför olarak çalışıyorsanız burada yıpranma olmuyor. Yılda 60 günlük fiili hizmet zammı döküm fabrikalarında çalışanlar için var. 1994 yılında hangi tarihte sigortalı olduğunuz önemli en az 54 yaş ve 5675 gün gerekiyor. Yıpranmanın başladığı tarih te vermemişsiniz. Ancak yılda 60 günden hesaplayıp işe giriş tarihinizi o kadar gün geri çekebilirsiniz. Böylece daha erken emeklilik imkanı olacaktır.