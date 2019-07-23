Cevap:

?Eğer yapılan hesaplamada bir hata olduğunu düşünüyorsanız elbette itiraz hakkınız bulunuyor. Ancak emekli olduktan sonra maaşı artırmak gibi bir usul bulunmuyor. Ayrıca belirtelim son yapılan düzenlemeyle emekliler için 1000 liranın altında maaş kalmadı. Emeklilik maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Kazançlarınız tamamı asgari ücret ise maaş da düşük oluyor.