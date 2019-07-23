1968 doğumluyum, 1985 sigorta girişliyim. 2017’de emekli oldum. 2000 yılından önceki günüm 900 gündü. 970 lira maaş bağlandı. Gelen zamlarla bir miktar arttı ama yine de düşük. Maaşımı biraz daha artırmak içim ne yapabilirim? Bu saatten sonra itiraz etsem faydası olur mu? Uğur ÇORBA
?Eğer yapılan hesaplamada bir hata olduğunu düşünüyorsanız elbette itiraz hakkınız bulunuyor. Ancak emekli olduktan sonra maaşı artırmak gibi bir usul bulunmuyor. Ayrıca belirtelim son yapılan düzenlemeyle emekliler için 1000 liranın altında maaş kalmadı. Emeklilik maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Kazançlarınız tamamı asgari ücret ise maaş da düşük oluyor.