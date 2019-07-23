Cevap:

?3568 sayılı mali müşavirlik kanunun 45. maddesi şöyle: "Serbest muhasebeci malÎ müşavirler bu unvanlarla, yeminli malÎ müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarÎ faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar" dolayısıyla bu durumu yasa engelliyor. Ayrıca bağlı bulunduğunuz oda da buna müsaade etmeyecektir.

Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bağ-kur'lu bir iş yapan birisi kendi şirketinde SSK'lı olamıyor ancak başka bir şirkette SSK'lı olarak çalışıyor. Bu yukarıdaki kuraldan bağımsız onu da hatırlatalım.