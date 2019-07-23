Soru: Yüzde 61 engelli raporu olan birinin emekli maaşı ne kadar olabilir? Malülen emekli maaşları ne kadar?

05.06.1970 doğumluyum ve 31.05.1988’de işe girdim. Bu ocak ayında ikinci kez anjio yapıldım ve 2 stent takıldı. Toplam primim 8925 gün. Yüksek tansiyon ve görme kaybım var. Yüzde 61 oran ile engelli raporu aldım. Maluliyet raporum için bakanlıktan onay bekleniyor. SSK sisteminden bugün emekli olsam, ne kadar maaş alırım? İnternetten baktığımda 2020 lira civarı görünüyor. Malulen emekli olursan düşük maaş alırsın deniliyor? Normal emekli mi, malulen emekli mi olmam benim için en iyisi? Hasan KAZANCI