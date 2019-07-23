MEMURLAR, İŞÇİLER, BAĞKURLULAR, EMEKLİLER…

TÜM SORULARINIZI GÖNDERİN ÇALIŞMA EKONOMİSİ UZMANLARIMIZ CEVAP VERSİN

faruk.erdem@sabah.com.tr

Soru: Yüzde 61 engelli raporu olan birinin emekli maaşı ne kadar olabilir? Malülen emekli maaşları ne kadar?

05.06.1970 doğumluyum ve 31.05.1988’de işe girdim. Bu ocak ayında ikinci kez anjio yapıldım ve 2 stent takıldı. Toplam primim 8925 gün. Yüksek tansiyon ve görme kaybım var. Yüzde 61 oran ile engelli raporu aldım. Maluliyet raporum için bakanlıktan onay bekleniyor. SSK sisteminden bugün emekli olsam, ne kadar maaş alırım? İnternetten baktığımda 2020 lira civarı görünüyor. Malulen emekli olursan düşük maaş alırsın deniliyor? Normal emekli mi, malulen emekli mi olmam benim için en iyisi? Hasan KAZANCI

Cevap:

?Emekli maaşınızı belirleyen parametre tüm kazançlarınızdan oluşuyor. O yüzden malulen emekli olsanız da normal emekli olsanız da aynı hesap yapılacak. Priminiz 8925 gün üzerinden ve yatırılan kazançlarınız yani brüt maaşlarınıza göre hesap yapılacak. Hangisi erken olacaksa o şekilde emekli olmanız doğru olur.
Tüm Soru ve Cevaplar
BİZE ULAŞIN