Staj tarihim 1989. Emeklilik hesaplamada 1993 yılını alıyor. 46 yaşındayım. 25 sene çalışmışlığım var. 8000 gün ödenmiş primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Brüt 8 bin TL'den işten ayrıldım. Şu an çalışmıyorum. İşe girsem düşük maaşla, emekli maaşımı etkiler mi? SERAP KARAN
Cevap: 1993 yılına göre en az 49 yaş 5600 veya 50 yaş 5675 gün gerekiyor. Prim tamam, yıl tamam yaşı bekleyeceksiniz. Düşük ücretle işe girmeniz, tüm kazançlara bakıldığından emekli maaşınızı çok etkilemez ancak bu yüksek maaş kadar da artırmaz.