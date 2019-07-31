Cevap:

Cevap: 1993 yılına göre en az 49 yaş 5600 veya 50 yaş 5675 gün gerekiyor. Prim tamam, yıl tamam yaşı bekleyeceksiniz. Düşük ücretle işe girmeniz, tüm kazançlara bakıldığından emekli maaşınızı çok etkilemez ancak bu yüksek maaş kadar da artırmaz.