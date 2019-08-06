Soru: İşe giriş tarihi 2007 olan biri ne zaman emekli olur? Emekli maaşı ne kadar olabilir?

İlk işe giriş tarihim 24.05.2007. Buna ilave olarak 3591 gün primim var. Özel bir firmada mühendis olarak çalışıyorum. Sigorta primlerim tavandan yatıyor. Bu şartlar altında ilk sorum; ne zaman emekli olurum? İkinci sorum ise; (aynı şartlarda devam ettiğimi varsayarsak) şu anda emekli olsam emekli maaşım ne olur? Kenan HAKLI